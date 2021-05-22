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كنعان أمام مخاتير المتن : الوقوف معاً الى جانب اهلنا أجندتنا اليومية وتلبية حاجاتهم اهم من العنتريات و"الكلام البلا طعمة"

22
MAY
2021
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اكد النائب ابراهيم كنعان امام حشد من المخاتير يمثلون معظم البلدات والقرى المتنية زاروه بحضور رئيس رابطة المخاتير سعيد متري لشكره على مساعيه الطبية والاستشفائية وتأمين اللقاحات ضد جائحة الكورونا بالتعاون مع وزارة الصحة اننا "نريد ان نبقى يدا واحدة في المتن الشمالي لاننا نمر بأزمة وجودية وناسنا بحاجة الينا  في غياب حكومة وفي ظل ازمة مالية واقتصادية واجتماعية، وفي مثل هذه الازمات يظهر الرجال الذين يهمهم شعبهم".

واشار كنعان الى ان "اجندتنا اليومية التي هي اهم من السياسة هي متابعة هموم ناسنا الحياتية والتربوية والطبية والاستشفائية والأمنية والاجتماعية، وهي اهم من الكلام "البلا طعمة" والعنتريات التي لا تفيد الناس، ولا تحل مشكلاتهم

واعتبر كنعان ان "ازمة الكورونا اثبتت اهمية التواصل في ما بيننا على المستوى النيابي والبلدي والاختياري والاهلي، وابرزت اهمية وجود مستشفى حكوميا هو مستشفى ضهر الباشق الحكومي الذي خفف اعباء الفاتورة الصحية على اهالي المتن الشمالي"، وقال "نعمل على تعزيزه ليتضمن قريباً مركزاً لغسيل الكلى بما يؤمن الخدمة الدائمة والمستمرة للمتنيين لا الموسمية ، ولن نسمح بأن يحتاج اي متني لمستشفى ولا يجد حاجته".

وحيا كنعان مخاتير المتن على ما يقومون به ووقوفهم الى جانب الناس ونقل صرختهم للعمل على ايجاد الحلول لها".

وكانت كلمة لرئيس رابطة مخاتير المتن سعيد متري شكر فيها باسم المخاتير النائب كنعان وقال "نريد الجماعات السياسية في المتن الشمالي مثل النائب كنعان الذي يقف الى جانب اهله، ونريد رجالا لديها انتاجية وكرامة وشجاعة وتصميم، لان الكلام والشعارات لا تفيد، بل العمل مع الناس وللناس".

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