اجتماع لجنة المقيمين خارج قضاء زحلة في هيئة قضاء زحلة

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عقدت لجنة المقيمين خارج قضاء زحلة في هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر اجتماع هيئة عامة في مركزية التيار في ميرنا الشالوحي في حضور مميز للوزير السابق غسان عطالله وامين سر التيار الان لحود المنسقة جيهان جبور حداد ومسؤول لجنة المقيمين خارج القضاء نيكولا الشعار وحشد من التياريين مع مراعاة ضوابط كورونا. وكانت مناسبة لشد العصب والعمل سويا للتحضير للاطار التنظيمي لتفاعل الجميع في زحلة مقيمين في القضاء او خارجه حيث وفي حضور الحرس القديم شدد عطالله على اهمية التضامن في هذه الفترة والمضي قدما باي تحرك لرفض الظلم وبقاء التياريين من الحرس القديم والجدد على الهمة نفسها واضعا النقاط على المشاكل التي نواجهها اليوم في السياسة.



كما تحدثت المنسقة مطولا شارحة اهمية تعاطي القضاء مع المقيمين خارجه على كل المستويات وضرورة تفاعلهم اكثر وان يواكبوا الهيئة بكل النشاطات في زحلة خصوصا في التحركات التي تنوي الهيئة التحضير لها في المرحلة المقبلة توازيا مع متابعة حثيثة للهيئة لفتح ملفات الفساد من منطلق مصلحة اهلنا في زحلة وخارجها.



بدوره شدد لحود على دور هيئة زحلة في النشاطات كافة واصفا اياها بالمقدامة والقدوة للباقين.



اما الشعار فوعد بمشاركة الجميع بخطة العمل لتأكيد التواصل مع الجميع .



كما كان نقاش مفتوح بين المشاركين ثم انتقل الجميع للمشاركة بدعوة زحلاوية خارج القاعة حيث الصاج والحلويات ترحيبا بالجميع.