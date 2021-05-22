أوهانيان التقت سفير اليابان ومسؤولين في اللجنة الاولمبية اللبنانية

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التقت وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان في مكتبها سفير لبنان في اليابان نضال يحيى ورئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية الدكتور بيار جلخ، حيث تم البحث في مشاركة لبنان في الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو والتفاصيل الإدارية والصحية المرتبطة بها.



كما، التقت أوهانيان نائب رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم السيد هاشم حيدر، حيث تم البحث في أمور تتعلق باللعبة ولا سيما المنشآت المرتبطة بها.



وزار الوزيرة أيضا، عضو اللجنة الأولمبية اللبنانية ورئيس الاتحاد اللبناني للمواي تاي سامي قبلاوي ونائب رئيس الاتحاد اللبناني للركبي يونيون عبدالله الجمال، سلمتهما "رابيد تست" من أجل المساهمة في الوقاية من فيروس كورونا، مع إطلاق بطولات الاتحادين، بمعدل 175 للأول و125 للثاني.