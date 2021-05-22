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وزارة الإعلام تحدد موعد الترشح لجائزة التميز الإعلامي العربي

22
MAY
2021
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طلبت وزارة الإعلام في بيان، من المؤسسات الإعلامية اللبنانية "الراغبة بالترشح لجائزة التميز الإعلامي العربي في مجال الإعلام التنموي المنظمة من قبل جامعة الدول العربية، في إطار الدورة السادسة لجائزة التميز الإعلامي، لمناسبة يوم الإعلام العربي، تقديم ترشيحاتها عبرها قبل 28 أيار الحالي، بحيث ستعمد الوزارة إلى إفادة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأسماء المرشحين في 29 أيار 2021 كمهلة قصوى".

وأعلنت الوزارة، أن "الجائزة ستمنح لمؤسسات الإعلام العربية الرسمية أو المعتمدة رسميا من إحدى الدول العربية الأعضاء سواء أكانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية. كما تمنح إلى الإعلاميين العرب العاملين في إحدى مؤسسات الإعلام العربية المعتمدة رسميا في إحدى الدول الأعضاء. كما تمنح على الأعمال الإعلامية العربية من صحفية (مكتوبة) وإذاعية وتلفزيونية وإلكترونية".

تقسم الجائزة إلى 8 فئات، هي: أفضل مؤسسة إعلامية عربية قدمت أعمالا تخدم أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية. أفضل شخصية إعلامية عربية قدمت مبادرات صحافية تدعم جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية. أفضل مقال صحافي يدعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة العربية أو يطرح إحدى أو بعض قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية. أفضل برنامج إذاعي يدعم جهود التنمية المستدامة أو يطرح إحدى أو بعض قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية. أفضل برنامج تلفزيوني يدعم جهود التنمية المستدامة أو يطرح إحدى أو بعض قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية. أفضل حملة إعلامية لدعم جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

ويشترط للتقدم لنيل الجائزة أن تكون الأعمال نشرت أو أذيعت أو عرضت عبر مؤسسات الإعلام العربية خلال العامين 2020 و2021. لمزيد من التفاصيل يرجى الاطلاع على المستندات المرفقة.

 
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