مقتل عاملين سوريين وجرح لبناني بانهيار أتربة حفريات!

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، أن عاملاً لبنانياً وسوريين اثنين طمروا بانهيار أتربة حفريات ليلاً على طريق عام برج العرب. وحضرت على الفور عناصر من القوى الامنية وقوى الامن الداخلي والدفاع المدني والصليب الاحمر الى المكان.

وعمل عناصر ومتطوعو الدفاع المدني في مركز ببنين – العبدة على إنتشال وانقاذ أحد العمال ويدعى “ح.ع” من بلدة برقايل أصيب بجروح ورضوض مختلفة، وانتشال جثتي عاملين من التابعية السورية هما “ب.ا” وشقيقه “م.ا” من تحت الركام.

ثم، عملت هذه العناصر على نقل إحدى الجثتين الى مستشفى طرابلس الحكومي. ونقل مسعفو الصليب الأحمر الجريح والجثة الثانية الى أحد مستشفيات المنطقة، بإشراف القضاء المختص وبعد إتمام الاجراءات القانونية اللازمة.