مصادر نيابية رجحت ان تخرج جلسة اليوم بأحد هذه الخيارات..

رجحت مصادر نيابية مطلعة لـ”اللواء” ان تخرج جلسة اليوم بأحد الخيارات الثلاثة: “قرار او موقف او إجراء”، وهي المتاحة في مثل هذه الحالات، من اجل حث المعنيين على سرعة تشكيل الحكومة. واوضحت المصادر ان رئيس مجلس النواب نبيه بري واصل اتصالاته طوال بعد ظهر امس من اجل ان تكون الجلسة اقل توتراً وان تخرج بحل مرضٍ، خاصة ان الجو بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل “مش راكب بعد” ويُخشى ان تطيح مواقفهما بالجلسة ويطير نصابها اذا حصل التوتر. لكن السؤال هل يُحدد بري موعداً لجلسة اخرى بعدما تهدأ النفوس؟