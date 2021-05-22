جمعيّة عدل ورحمة: لا حلول من دون الدولة .... بعقليني: صرخة... وصرخة استغاثة

A + A -

صدر عن جمعيّة عدل ورحمة البيان التالي : " تتابع جمعيّة عدل ورحمة عملها الإنساني بتقديم المساعدات الاجتماعية ومنها العينية، مساهمة منها في التصدي لاوضاع الناس الاقتصادية والمالية المزرية، والتي تمر بها البلاد. واعتبرت الجمعيّة ان المبادرات الفردية من قبل الجمعيّات او الجهات المانحة لا يمكن ان تحل الازمات، بل على الحكومة والمسؤولين في الدولة ومجلس النواب ايجاد الحلول الممكنة والمعقولة.

من هذا المنطلق وجه الأب الدكتور نجيب بعقليني رئيس جمعيّة عدل ورحمة الصرخة والاستغاثة قائلاً: " نَعَم، يعاني مجتمعنا اللبناني من الفقر والبطالة والعوز والحرمان، حتّى وصل إلى حدّ الجوع. نعم، يعاني أغلب الناس من القهر والذل و" القرف" والاحباط والخوف من الغد. نعم، يعاني شعبنا من ابسط حقوقه".

وتابع الأب الرئيس " لنكن معًا في هذه الظروف الصَّعبة والمأسويّة والقلقة والمصيريّة.

لنحدّ من الاستهلاك الفاحش، وهيمنة العولَمَة المتوحشة. لنتضامن معًا، مع الَّذين فقدوا وظائفهم وأعمالهم ومصدر رزقهم، و”فرص العمل”. هذا هو الوقت المناسب في هذه المرحلة المصيريّة والأكثر خطورة، الَّتي تطال ” لقمة العيش”، أن نزيد فعل المحبّة وعمل الخير.

لنواجه معًا، الغشّ والفساد والاحتيال… لنتصدّ معًا، للذّل وتفشي التّجارة غير المشروعة، والربح الفاحش، والتّلاعب بالأسعار، والاستهتار بصحّة المواطن وحياته. لنحاسب ونعاقب كلّ من اعتدى على حقوق الناس، وسرق احلامهم واموالهم، وضَرَبَ صيغة " العيش معاً " بالصميم. نعم، لنحاسب كلّ من لم يمارس عمله بشفافية ونزاهة ومنهم: السياسيين والحزبيين والعاملين في دوائر الدولة، واصحاب المصارف والتجار والمتعهدين وغيرهم.

وتابع الاب بعقليني" لنكن مواطنين صالحين حاملين عالياً " حالة المواطنة " ونبقى معاً كي تبقى بلادنا ".