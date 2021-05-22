عناوين الصحف ليوم السبت 22 أيار 2021

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الأخبار

مناقشة رسالة عون اليوم: مجلس النواب غير معني؟

‫فلسطين... بعد الانتصار

غزة تحتفي بنصرها: إن عُدتم عُدنا

ثأر الضفة باقٍ: المارد خرج ولن يعود

‫الرقة تشارك في الانتخابات: مطالبات لـ«قسد» بفتح المعابر

البناء

فلسطين تحتفل بالنصر… والمواجهات تتجدّد في القدس والضفة… وبلينكن الى المنطقة

تقدّم متسارع في مفاوضات النوويّ الإيرانيّ… وسورية تختم الانتخابات في الخارج

أولويّة بريّ تزخيم فرص التأليف بدلاً من سجال الصلاحيّات الرئاسيّة… والمسؤوليّات

اللواء

«جلسة الرسالة»: الثنائي لتبريد التحدّي وبري لإبعاد المجلس عن التجاذب الحكومي

الحريري على تباعده .. وتطيير النصاب أحد الخيارات..

الجمهورية

جلسة الرسالة: جمر تحت الرماد

وقف النار في غزة

جهود لاحتواء الرسالة.. المجلس: استعجــال التأليف.. مصر لحكومة وفق مبادرة بري