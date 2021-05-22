أسرار الصحف ليوم السبت 22 أيار 2021

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البناء

كواليس

قالت مصادر على صلة بالاتصالات التي سبقت وقف النار في غزة إن لقاء الرئيس بشار الأسد بفصائل المقاومة وإعلانه الترحيب بكل قوى المقاومة وردّ حماس بالترحيب كان مدروساً ومخططاً كما كانت النصائح التي بلغت قادة كيان الاحتلال بالإسراع بوقف النار قبل كلمة السيد حسن نصرالله في عيد التحرير.

خفايا

قال مرجع نيابي إن لا أرباح وطنية ترتجى من مناقشة الأزمة الحكومية في المجلس النيابي بخلفية مناقشة رسالة رئيس الجمهورية، فسقف الممكن هو تجنيب البلد المزيد من الانقسام والخسائر والرهان على تخفيض سقوف المواقف لإتاحة الفرص أمام ولادة أسرع للحكومة.

اللواء

لغز

طوّر حزب بارز نظام الرعاية الاجتماعية في بيئته من خلال إيجاد أجهزة مسح للبطالة وأخرى لإيجاد فرص العمل.

غمز

استبعد وزير مصرفي سابق أن تعطي منصة «صيرفة» الخاصة بالمصرف المركزي نتائج ملموسة قبل أيلول المقبل؟!

همس

تمكن مرجع نيابي، من استنباط مخرج لاحتواء التوتر، بالإشارة إلى ثغرة شكلية في الرسالة الرئاسية!

الجمهورية

نقل عن شخصية مسؤولة قولها تعليقا على الوضع السياسي المأزوم: مع حكم المستشارين لن يبقى حجر على حجر في الدولة ولو كان الأمر بيدي لوضعتهم في السجون.

كشف مصدر دبلوماسي أن شهر حزيران سيكون حاراً على السياسيين الذين يعطلون تأليف الحكومة ولا يأبهون لانقاذ بلادهم.

علم أن أحد الوزراء سيقوم بمبادرة لتفادي الفراغ في آلية العمل في مؤسسة تعتبر سلطة مستقلة.