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فهمي زار مرفأ صيدا القديم وهنأ الأجهزة الأمنية على احباط تهريب 4 اطنان من حشيشة الكيف: سيكون لدينا احدث المعدات في العالم

21
MAY
2021
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- زار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي مساء مرفأ صيدا القديم، في زيارة مفاجئة على اثر تسجيل كل من مكتب مكافحة المخدرات جنوبا، والضابطة الجمركية في صيدا، وفرع المعلومات، وتحت اشراف ومتابعة من النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، عملية نوعية تمثلت بإحباط تهريب كميات كبيرة من حشيشة الكيف تقدر بنحو اربعة اطنان، كانت معدة للتصدير الى مرفأ الاسكندرية عبر الباخرة "Soldier Cesar" ومن مرفأ صيدا الجديد.

المخدرات كانت مخبأة بطريقة احترافية ضمن صناديق حديدية مصفحة داخل حمولات من حديد الخردة مصدرها منطقة البقاع. وقد عاين الوزير فهمي البضاعة التي تم ضبطها، في حضور المدير العام للجمارك بالانابة ريمون خوري، ورئيس الضابطة الجمركية في صيدا الرائد عمر غاريوس، رئيس مكتب مكافحة المخدرات في الجنوب الرائد هيثم سويد، والمدير الاقليمي للامن العام في الجنوب المقدم علي قطيش، ورئيس شعبة صيدا البرية النقيب ريان شريف.

واثنى فهمي على "التنسيق المميز بين كل من مديرية الجمارك ومكتب مكافحة المخدرات وشعبة المعلومات، والذي كان نتاجه هذا الانجاز، واصفا اياه بانه عمل "باللحم الحي فيما ثمة حاجة إلى معدات حديثة".

واعلن: "سيكون لدينا احدث المعدات الموجودة في العالم". وأضاف فهمي: "استكمالا لكل الاجراءات التي تم اتخاذها من اجل او بهدف الضغط على كل شبكات التهريب وليس فقط تهريب المخدرات، وانما كل الشبكات، وهذا هو نتاج هذا العمل... إضافة الى التنسيق المميز بين المديرية العامة للجمارك الذين اهنئهم من قلبي، وشعبة المعلومات ومكتب مكافحة المخدرات التابع للشرطة القضائية، فقد تم ضبط حوالي اربعة اطنان من حشيشة الكيف كانت معدة للتصدير إلى خارج لبنان".

ولفت فهمي الى ان هذا العمل "هو عمل من اللحم الحي كما قلت سابقا، وفي حاجة الى معدات حديثة وإلى أمور عدة... وان شاء الله في أسرع وقت ممكن سيكون لدينا احدث المعدات الموجودة في العالم".

وردا على سؤال في شأن المرافىء اللبنانية التي ما زالت تفتقر الى ابسط مقومات التجهيز قال: "مشوار الالف ميل يبدأ بخطوة واحدة، ونحن بدأنا بها وان شاء الله خيرا اتكلوا على الله".

ردا على سؤال عن رسالة يوجهها إلى المهربين قال: "إننا نؤذي مجتمعاتنا ومجتمعات كافة الدول من دون استثناء، وهذا الامر يؤذي لبنان واقتصاد لبنان. وكما رأينا ما حصل مع المملكة السعودية... وهذا يؤذي الاقتصاد في لبنان وبخاصة ان الوضع الاقتصادي في لبنان كل العالم تشعر به وتلمسه لمس اليد وثمة أناس لا تستطيع ان تشتري حليبا لبيوتها فلنشفق على مجتمعنا اولا قبل ان نشفق على مجتمعات كافة الدول".

واشار فهمي الى ان الباخرة كانت في طريقها الى الاسكندرية.

خوري
ومن ثم تحدث خوري فقال: ك"ما لاحظتم العتمة في المرفأ وانقطاع الكهرباء وهذا الامر يعاني منه الشباب في العمل، ولا امكانيات... حتى العناصر عديدها قليل والجمارك تعاني من هذه المشكلة ولا تجهيزات وبخاصة التجهيزات الحديثة غير موجودة حتى ان ثمة نقصا في السيارات وبعضها معطل".

غاريوس
ولفت غاريوس الى ان "الكمية المضبوطة الى الان نحو ثلاثة اطنان، و560 كلغ تقريبا وما زال لدينا ثلاث بواخر في المرفأ الحديث سنتحرى منهم مع الرائد سويد من مكتب مكافحة المخدرات سنعمل على افراغها على الارض لنتحرى منهم وما تزال التحقيقات مستمرة في هذا الموضوع".

وتابع: "ثمة تسعة (بيك اب) نتحرى منها وفي الوقت نفسه يتحرى مكتب المخدرات في كل لبنان اين تتواجد هذه البضاعة".

وردا على سؤال عن توقيفات في هذا الملف قال: "صاحب المؤسسة، والمصدرين وسائقي الشاحنات التي نقلت البضاعة، والوكيل البحري وطبعا التحقيقات مستمرة".

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