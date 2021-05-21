كميات كبيرة من الحشيشة في صيدا

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تمكن مكتب مكافحة المخدرات في الجنوب بالتنسيق مع ضابطة ومكتب جمارك صيدا، وتحت اشراف النيابية العامة الاستئنافية في الجنوب، من ضبط كميات كبيرة من حشيشة الكيف موضبة في صناديق حديدية على متن شاحنتين معدتين للنقل الخارجي محملتين بخردة الحديد كانتا متوقفتين في شارع فرعي قرب مستديرة مرجان في مدينة صيدا .



وعملت قوة من مكتب مكافحة المخدرات على افراغ حمولتي الشاحنتين وتفتيشهما بشكل دقيق لكشف ما اذا كان هناك المزيد من المخدرات المهربة، حيث تم حتى الآن ضبط 32 برميلا بداخلها كميات من حشيشة الكيف .



وكان الشاحنتان في طريقهما الى مرفأ صيدا، و تم ركنهما في شارع فرعي وفرا الى جهة مجهولة، عندما تم الكشف امس عن عملية تهريب عدة أطنان من حشيشة الكيف ضمن اكوام من الخردة تم شحنها برا من البقاع الى صيدا، لتحميلها على متن باخرة تجارية متوجهة الى جمهورية مصر العربية.