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اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان يكرّم الأب بطرس عازار الأنطوني

21
MAY
2021
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نظّم اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان لقاءًا يوم الخميس 20 أيار 2021 برعاية معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب الذي افتتح الحفل بكلمة شدّد فيها على مزايا الأب بطرس عازار والسنين الطويلة التي أمضاها في خدمة التربية.

 

وأمل بأن يتمكّن لبنان من إتمام العام الدراسي الحالي رغم كل الصعاب. أمين عام المدارس الإنجيلية د. قسطه ألقى كلمة الإتحاد وتضمّنت بالاضافة إلى شكر الأب عازار والتنويه بالدور الأساسي الذي لعبه خلال السنوات التي مضت في مجال التربية، والترحيب بمنسّق الاتحاد المنتخب حديثا الأب جان يونس. كما طرح على المسؤولين والحضور عددًا من الأسئلة منها: هل سيواكب لبنان انتقال العالم من مرحلة العلامةِ التي تُقرّرُ نجاحَنا ورسوبَنا كما يحصلُ في الإمتحانات الرّسميّة إلى مرحلة تقييم المكتسبات؟ هل سننتقلُ إلى مرحلة التّعلُّمِ المستمرِّ والتطوّر؟ هل سينتقل لبنان نحنُ نُريدُ الإنتقالَ من مرحلةِ إدارةِ الشأنِ التّربوي شكلاً ومضموناً إلى مرحلة إدارةِ العمليّةِ التّربويّة لوجستيّاً وإداريّاً، فيما نتركُ إدارةَ الشأن التّربوي إلى مجموعةِ خبراءٍ برعاية وزارة التّربية ورئاستِها دون سواها؟ هل سيُعطي المسؤولون مجالاً للخُبراءِ لكي يُبدعوا في مرحلةِ إنهاضِ لبنانَ من الحضيض، إلى مرحلةٍ عاشها لبنانُ قبلَ عشراتٍ من السّنين؟ هل يُمكنُ جَمعَ كلِّ هذه الخبُراتِ تحت مظلّةٍ واحدةٍ لها صلاحياتُ الحوكمة Governance، ربّما نُسمِّيها "مجلسَ حوكمةٍ للتربية" مع صلاحياتٍ تقنيّة، يتعاون من خلالِها معَ وزارة التربية والمركزِ التربوي للبحوث والإنماء؟ وكانت كلمة لسيادة المطران حنّا رحمة، رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية، أهمّ ما جاء فيها ليكون للبنان استراتيجية قادرة أن تنهض بالجسم التربوي وتوحّده وتخلّص لبنان من محناته المتوالية. بدوره شكر الأب عازار الاتحاد على مفاجأته بتكريمه وعلى الدرع التذكاري وشكر معالي وزير التربية على ثنائه له وشكر كل الحضور وتمنى أن يبقى الاتحاد كما كان منذ تأسيسه، أي أسرة واحدة متضامنة تمثل لبنان بتعدد أديانه وطوائفه وهمّا الأوحد هو مصلحة التلامذة وخدمتهم وبالتالي خدمة الوطن. حضر الحفل التكريمي أيضًا عددًا من أصحاب الشأن والتربويين لاسيّما النائب إدغار طرابلسي ومدير عام وزارة التربية الاستاذ فادي يرق، ونقيب المعلمين رودولف عبّود، وأعضاء الاتحاد، بالاضافة إلى عدد من مدراء المدارس.

 

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