مصرف لبنان: لجنة من وزارة الصحة ستُدقق بملفات استيراد المواد الطبية

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صدر عن مصرف لبنان بيان أشار فيه إلى أنّه باع منذ بداية العام 2021 وحتى 20 أيار عملات أجنبية للمصارف التي قدمت ملفات استيراد المواد الطبية المتنوعة بما يعادل 485 مليون دولاراً أميركياً، ولدينا حالياً ملفات استيراد قيد الدرس بقيمة 535 مليوناً.

وأعلن البيان أنه تمّ عقد اجتماع في مصرف لبنان ضم إلى الحاكم وزير الصحة حمد حسن ورئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، وتمّ التوافق على أن تتولى لجنة خاصة من وزارة الصحة التدقيق في الملفات الموجودة لدى مصرف لبنان والتحقق من حاجة السوق إليها وتصنيفها حسب الأكثر إلحاحاً وأهمية.