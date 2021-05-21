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حسن وقع مع بو صعب اتفاقية لتأمين عشرين ألف وحدة من فايزر مجاناً للمستشفى اللبناني الكندي

21
MAY
2021
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وقع وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن مع المستشفى اللبناني الكندي ممثلا بالنائب الياس بو صعب اتفاقية لتأمين عشرين ألف وحدة من لقاح فايز عبر وزارة الصحة العامة.


وتنص الاتفاقية على أن يسدد المستشفى ثمن اللقاحات عبر تحويل المبلغ الى حساب التبرعات لمكافحة كورونا في وزارة المالية لصالح وزارة الصحة لتسدده الوزارة بدورها الى الشركة بسعر اثني عشر دولارا للوحدة، على أن يصل اللقاح على مراحل خلال أشهر تموز و آب وأيلول من العام 2021 ما لم يطرأ أي تعديل من الشركة الموردة.


ويعطى اللقاح مجانا ووفق معايير خطة اللجنة الوطنية بحيث يجب أن يكون جميع المتلقين للقاح قد تسجلوا مسبقا عبر المنصة الخاصة بالتلقيح.


وأوضح بو صعب في تصريح “أن هذه المبادرة قد تليها مبادرة مماثلة في تأمين عشرين ألف لقاح إضافي في المرحلة المقبلة تهدف إلى تأمين لقاحات مجانية لعدد من القطاعات مع الأخذ في الاعتبار الأساتذة في المدارس الرسمية والخاصة في قضاء المتن”.


وامل “أن تحذو مناطق أخرى حذو منطقة المتن بالتعاون مع وزارة الصحة العامة”، مؤكدا “أن ذلك سيسهم في تسريع تلقيح عدد كبير من اللبنانيين”.


ونوه بو صعب بخطة التلقيح الوطنية التي وضعتها وزارة الصحة العامة، مؤكدا أنها “أثبتت انها الخطة السليمة لتأمين اللقاح سواء عبر الدولة ام من خلال التعاون مع القطاع الخاص”. وأبدى اعتقاده “في الوصول إلى نتائج تحصين جيدة في خلال أشهر قليلة”.

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