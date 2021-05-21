A + A -

أعلنت إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء أنّ الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في لبنان لشهر نيسان 2021 سجّل ارتفاعاً وقدره 7,76 في المئة بالنسبة لشهر آذار 2021، كما سجّل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:



ارتفاعاً في محافظة بيروت وقدره 6,35 في المئة

ارتفاعاً في محافظة جبل لبنان وقدره 6,90 في المئة

ارتفاعاً في محافظة الشمال وقدره 10,69 في المئة

ارتفاعاً في محافظة البقاع وقدره 6,29 في المئة

ارتفاعاً في محافظة الجنوب وقدره 8,33 في المئة

ارتفاعاً في محافظة النبطية وقدره 9,82 في المئة



وأشارت إلى أنّ مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر نيسان 2021 سجّل ارتفاعاً وقدره 121,66 في المئة بالنسبة لشهر نيسان 2020. كما بلغ تضخم أسعار الاستهلاك خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة 25,6 في المئة.