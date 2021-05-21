اليكم موعد وصول الكتل الهوائية الباردة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أن يكون طقس ربيعي حار نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر يوم الجمعة حيث يتأثر تدريجياً بكتل هوائية باردة نسبياً ورطبة .

وجاء في النشرة:

الحالة العامة: طقس ربيعي حار نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حيث يتأثر تدريجياً بكتل هوائية باردة نسبياً ورطبة .

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل والداخل وانخفاضها بشكل ملحوظ على الجبال مما يؤدي الى تكوّن الضباب على المرتفعات.

السبت: غائم جزئياً الى غائم أحيانًا مع انخفاض اضافي وملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحيانًا مع ضباب كثيف على المرتفعات وتكون الأجواء مهيأة لتساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة وبخاصة شمال البلاد.

الأحد: غائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاض اضافي وطفيف على الجبال والداخل مع تشكّل الضباب على المرتفعات ويبقى احتمال تساقط بعض الأمطارالخفيفة المتفرقة خاصة في المناطق الشمالية.

الإثنين:

غائم جزئيًا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة.