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ليال الاختيار تتقدم بشكوى أمام القضاء.. ما علاقة الاتجار بالفتيات؟

21
MAY
2021
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تقدمت الاعلامية ليال الاختيار بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي، ضد مجهول وكل من يظهره التحقيق فاعلاً، شريكاً، محرضاً أم متدخلا، وذلك إثر ورود تغريدة على موقع تويتر تعود للحساب sttiker@stiker-lb مرفقة بصورة عن برقية صادرة عن مدير ادارة مكافحة الاتجار بالاشخاص تشير الى شبكة تقوم بالاتجار بالفتيات السوريات واستغلالهن بالدعارة في الفنادق وتحديداً في منطقة جونية، حيث تم ذكر اعضاء شبكة الدعارة وورد اسم الاختيار من بينها.


وأشارت الشكوى الى أن المنشور ساعد على تكوين قناعة لدى الشخص الذي يطلع على التغريدة بأن الاختيار هي التي تروّج لشبكة الدعارة مع زوجها.


واعتبرت الشكوى، أنه "يتضح ان المقصود بالتغريدة هو تشويه صورة الاختيار وقناة الحرة والنيل من سمعة المدعية، الامر الذي يمس بحرية الاعلام من خلال نزع المصداقية التي كونتها الاختيار من خلال عملها لسنوات طويلة في مجال الاعلام. فيكون المقصود بالتغريدة هو القضاء عليها وعلى مستقبلها المهني."


وطالبت بإحالة الشكوى لمن يلزم لاجراء التحقيق اللازم في الموضوع توصلا لكشف كامل هوية الفاعل وتوقيفه وسوقه مخفوراً امام القضاء واحالته على المحكمة المختصة لانزال اشد العقوبات بحقه والزامه بعدم التعرض للمدعية االختيار مجدداً وتضمينه العطل والضرر والرسوم المصاريف.

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