living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فريد البستاني: البطاقة التمويلية ستكون بالدولار وستشمل أكبر عدد من المواطنين

21
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رأى النائب الدكتور فريد البستاني، أن "قانون الشراء العام هو قانون حديث يضع كل المناقصات وكل ما يتعلق بالمال العام تحت المراقبة والقانون الجديد هو أكثر شمولية وأكثر شفافية".

 

وفي حديث إذاعي، شدد على أن "قانون الشراء العام يتخطى ما هو معمول به في إدارة المناقصات وهو لا يتعارض معها والدليل أن القاضي جان العلية المدير العام لإدارة المناقصات كان موجودا معنا أثناء دراسة اقتراح القانون".

 

ولفت إلى أن "البطاقة التمويلية ستكون بالدولار وهذا يشكل ضمانة للمستفيد، وهذه البطاقة ستشمل أكبر عدد من المواطنين، ولكن يبقى ان نشير انه على الحكومة أن تقوم بذلك وليس المجلس النيابي وعليها التقدم بمشروع قانون يتضمن ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية".

 

وعن منصة مصرف لبنان، قال البستاني "موضوع الصيرفي في لبنان معقد والمنصة التي وضعها مصرف لبنان ليست كافية لوحدها بل هي ستترافق مع قوانين وإجراءات نقوم بوضعها في المجلس النيابي تتعلق بال Capital control مما سيساعد في تحسن سعر الصرف في المستقبل".

 

واضاف "نقوم بعدة مشاريع وإلى جانب "شوفيات" التي أطلقناها لمساعدة المزارعين وتجذير الشوفيين في أرضهم، نحن سنطلق مشروعا إنمائيا كبيرا في منطقة معاصر بيت الدين سيكون مركزا لمؤسسة فريد البستاني ويشمل مركزا لصناعات خفيفة يؤمن فرص عمل كبيرة".

 

كما كشف انه "قريبا سنعلن افتتاح القسم الأول من مستشفى دير القمر الحكومي، هذا المشروع الذي أعدنا العمل فيه بعد سنوات عديدة من التوقف والذي سيؤمن ليس فقط الحاجات الاستشفائية والعلاجية بل ايضا يساهم في خلق مناخ جيد لتعزيز التواصل بين مختلف أبناء الشوف ومناطقه".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout