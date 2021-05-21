أبيض: طريق الخلاص أصبح أكثر وضوحاً

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شرح مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس الأبيض عبر "تويتر"، "كيف يقلل اللقاح من مخاطر انتشار العدوى في المجتمع"، قائلاً: "تشير الأدلة المتراكمة إلى أن لقاحات الكورونا يمكن أن تقلل بشكل كبير من انتقال العدوى من خلال آليتين. أولاً، يقلل اللقاح من احتمالية الإصابة بالفيروس مع او من غير عوارض، مما يقلل من عدد المصابين الناقلين للعدوى في المجتمع. ثانيًا، حتى في الحالات القليلة التي قد يصاب فيها من تلقى اللقاح بالعدوى، اظهرت دراسات عدة ان احتمالية الانتقال الثانوي للفيروس من المصاب الى الاخرين قد انخفضت بسبب اثر اللقاح في تقليل مدة أو درجة العدوى.

وأضاف: وصول المزيد من اللقاحات الى لبنان هو أمر واعد. العقبة التالية التي سوف نواجهها هي تردد البعض في تلقي اللقاح (٣٢٪ من البالغين في العالم بحسب احصاء حديث)، وهذا يتطلب جهداً اكبر لنشر الوعي وتسهيل آلية تلقي اللقاح. باختصار، طريق الخلاص والعودة الى الحياة الطبيعية أصبح أكثر وضوحاً".