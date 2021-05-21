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عناوين الصحف ليوم الجمعة 21 أيار 2021

21
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الأخبار

«سيف القدس»: زمن جديد لفلسطين
الإمارات للحريري: لا تؤلّف الحكومة
«ألفاريز» توافق على استئناف التدقيق الجنائي في مصرف لبنان
‫«إسرائيل» تحاول اختراق «كازينو لبنان»؟
‫إقبال كثيف على الاقتراع في اليرزة: انتخابات سورية ــ لبنانية!
جعجع... قاطع الطرق

 

البناء

وقف النار فجر القدس… والأسد يستقبل الفصائل برئاسة نخالة… وحماس تنوّه بموقف سورية
السوريون في لبنان يصوّتون بكثافة للعودة… وفلتان ميليشياويّ يصوّت بالبلطجة للتوطين
جنبلاط: السعودية لا تريد الحريري… فهل يُقدِم على تضحية… أم نعلّق البلد على هذه العلاقة؟

 

اللواء

محاولة نيابية لتوظيف رسالة عون في التأليف.. ومنصة المركزي مرتفعة!
جنبلاط لحكومة «الحد الأدنى» لإعادة الاستقرار.. وانتخاب الأسد يفجر سجالاً بين العونيين و«القوات»

 

الجمهورية

المجلس اليوم: تلاوة وسجال
الانتخابات السورية..استفزازات وصدامات
جلسة اليوم تحرك التكليف والتأليف... والحريري جاهز لكل السيناريوهات

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