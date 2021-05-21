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أسرار الصحف ليوم الجمعة 21 أيار 2021

21
MAY
2021
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البناء

خفايا

قال سفير أوروبي في بيروت إن ردة فعل أطراف لبنانية على الانتخابات الرئاسية السورية ستحوّل النازحين السوريين الى قنبلة موقوتة في ظل خطر الفوضى ما لم تسارع الهيئات المانحة للموافقة على دفع المعونات للعائدين وتسرّع عودة النازحين متخوفاً من اشتباكات محليّة في عدد من المناطق في بلد يختنق بالعنصريات وبالعصبيات.

كواليس

قال مرجع مسؤول في فصائل المقاومة إن الأميركيين كانوا يضغطون لوقف نار يتضمّن تجميد الإجراءات الاحادية في القدس كخطوة على طريق عودة التفاوض ما دفع بحركات المقاومة الى تفضيل وقف نار من دون اتفاق يحافظ على مكتسبات الجولة الأخيرة، خصوصاً في توحيد الضفة وغزة والقدس والأراضي المحتلة عام 48.

 

اللواء

لغز

فوجئ مصرفيون وأصحاب شركات الاستيراد بالسعر المرتفع، الذي بدأ على منصة مصرف لبنان للدولار الواحد مقابل الليرة.

غمز

يواجه بعض المتمولين مشكلة استثمارات في بعض القطاعات، لجهة عدم التمكن من استرجاع أموالهم!

همس

أبلغت دولة كبرى جهات لبنانية، بالتواتر، أن الجهة المقابلة من الحدود، لا تسعى إلى فتح جبهة مع لبنان.

 

الجمهورية

لوحظ أن عدداً من رجال الدين يغادرون ايضاً لبنان بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية.

يؤكد العارفون أن العلاقة بين مرجعين سياسيين هي سيئة في هذه الفترة ولو أن هناك حداً أدنى من التواصل بينهما لضرورات المناسبات الاجتماعية.

دبلوماسي غربي لم يخف أمام زائريه الوضع المتردي الذي يسود العلاقات المارونية- المارونية وطالب المتنورين في الطائفة العمل لوقف التردي.

 

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