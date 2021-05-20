بيان لمصرف لبنان... عمليات بيع الدولار ستكون بهذا السعر

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أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيانٍ، أن ،"البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار الأميركي للمصارف المشاركة على منصة "Sayrafa "بسعر 12,000 ليرة للدوالر الواحد".



وأضاف البيان، "إستناداً الى ما تقدم يطلب من المشاركين اعتباراً الم الراغبين بتسجيل جميع الطلبات على المنصة من نهار الجمعة الواقع في 21 ايار 2021 لغاية نهار الثلاثاء الواقع في 25 ايار 2021 ،شرط تسديد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بالليرة اللبنانية نقدا يتم تسوية هذه العمليات، نهار الخميس الواقع في 27 ايار 2021 . تدفع الدولارات الأميركية لدى المصارف المراسلة حصراً".