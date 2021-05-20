مهندسو "التيار": لإقرار إجراء الانتخابات انفاذا للقوانين وفي مراكز النقابة في المحافظات

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بيان صادر عن هيئة المهندسين في التيار الوطني الحر:

بعد كل اللغط الذي رافق تحديد مواعيد اجراء انتخابات نقابة المهندسين في ٢٣ ايار و ١٣ حزيران القادمين من خلال التصويت على اجرائها في اجتماعٍ لمجلس النقابة عبر تطبيق Zoom في نيسان الفائت حيث اتت هذه المواعيد خارج المهل الواردة في قانون تنظيم مهنة الهندسة، وبعد سيل من الاكاذيب عن ارادة التيار تعطيل الانتخابات النقابية من قبل من قاموا في العام الفائت بالتمديد لانفسهم ضاربين عرض الحائط كل القوانين قبل صدور قانون تعليق المهل عن المجلس النيابي،

وبعد اعادة تأكيد التيار على مطلبه الدائم منذ العام ٢٠١١ بضرورة اجراء انتخابات نقابة المهندسين في مراكز النقابة في المحافظات كون هذا المطلب يؤمن شروط صحية أفضل في ظل جائحة كورونا ومشاركة اكبر في الانتخابات لكونه يخفف اعباء التنقل في ظل الازمة الاقتصادية وشح المحروقات، مقارنة بالاقتراح المقدم من النقيب جاد تابت الذي يحصر الانتخابات في مركز بئر حسن حيث من المفترض مشاركة اكثر من ١٢ الف مهندس فيها مع اكثر من ١٠٠٠ مرشح،

أتتْ نتائج جلسة مجلس النقابة مساء الاربعاء ١٩ أيار مع ما رافقها من عدم تصويت النقيب تابت لمصلحة خطة الاجراءات الصحية والوقائية التي كان هو وَضَعها بنفسه لتؤكد على الامور التالية:

١- تَهَرُّب النقيب جاد تابت من تحمُّل مسؤولية خطة - تهريبة كان وضعها بنفسه بعد تفنيدها في اجتماع مجلس النقابة الاربعاء ١٩ ايار وتَظهير عدم متانتها وعدم مراعاتها لابسط الاجراءات الصحية والوقائية.

٢- الشعبوية المفرطة للبعض ولو اضطر الامر للتصويت على اجراء انتخابات من خارج المهل خلافا للقانون واستهتارهم بسلامة وأمان المهندسين من خلال تصويتهم على خطة إجراءات فاشلة لم يَتَبَنَّاها واضِعُها النقيب جاد تابت.

٣- ان الفريق الشعبوي هو نفسه صوت على مخالفة القانون في نقابة الاطباء عبر تطيير انتخابات قانونية تحت شعار عدم اكتمال تلقيح الاطباء في حين يُصِر هذا الفريق على خطة للانتخابات في نقابة المهندسين لا تتأمن فيها ابسط الاجراءات الوقائية والصحية في ظل عدم تأمين اي لقاح من قبل النقابة للمهندسين.

٤- الرفض الدائم منذ أكثر من ١٠ سنوات خلت لإجراء انتخابات في مراكز النقابة في المحافظات رغم انها تؤمن مشاركة أكبر بكثير من حصرها في مركز بئر حسن اضافة الى انها تخفف الازدحام وتحسن إجراءات السلامة والوقاية مع الاشارة الى ان النقابة دَفَعت ملايين الدولارات من أموال المهندسين لتجهيز هذه المراكز بشكل يليق بصورة الجسم الهندسي.

بناء عليه، تدعو هيئة المهندسين في التيار الوطني الحر الزملاء المهندسين الى عدم الانجرار الى الشعبوية والاكاذيب التي اعتدنا عليها من نفس الفريق.

كما تدعو الهيئة سعادة نقيب المهندسين ومجلس النقابة الى اقرار اجراء الانتخابات انفاذا للقوانين وفي مراكز النقابة في المحافظات ووضع خطة متماسكة تأمينا لافضل الاجراءات الصحية التي تحفظ سلامة المهندسين.