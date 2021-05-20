living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس عون استقبل رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر وأشاد بدوره في التخفيف من الازمات اللبنانية

20
MAY
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نوّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالدور الإنساني المميز الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الدول التي تشهد اضطرابات امنية، والتضحيات التي يقدمها العاملون فيها لانجاز مهماتهم الدقيقة.
 
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان السيد كريستوف مارتان لمناسبة انتهاء مهمته في لبنان وانتقاله لتولي رئاسة البعثة في سوريا. وحضر اللقاء رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي ونائبة رئيسة البعثة السيدة باسمة طباجة، وستخلف السيد مارتان في لبنان السيدة سيمون كازابيانكا ايشليمان SIMONE CASABIANCA AESCHLIMANN .
 
وأشاد الرئيس عون بالجهود التي قام بها السيد مارتان خلال وجوده في الأعوام الأربعة الماضية، لاسيما في التخفيف من وطأة الازمات التي مر بها لبنان، خصوصا على صعيد ازمة النزوح السورية، الى الازمة الاقتصادية والاجتماعية وجائحة كورونا والانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت حيث قدمت البعثة دعماتً فورياً لعمل فرق الإغاثة والمستشفيات التي تضررت والمراكز الصحية وغيرها. وأشاد رئيس الجمهورية بالتنسيق والتعاون القائمين بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والصليب الأحمر اللبناني، الامر الذي ساهم في تنظيم عمليات الإغاثة واسعاف المصابين وغيرها من المهام التي ينفذها المتطوعون في الصليب الأحمر اللبناني.
 
وتمنى الرئيس عون للسيد مارتان التوفيق في مهامه الجديدة، والنجاح لخليفته التي ستصل الى بيروت قريبا.
 
بدوره، شكر السيد مارتان الرئيس عون على التعاون الذي لقيه خلال وجوده في لبنان مع المسؤولين والمؤسسات والإدارات الرسمية، والصليب الأحمر اللبناني ورئيسه الدكتور الزغبي وامنيه العام السيد جورج كتانة، متمنيا ان يتجاوز لبنان الصعوبات التي يمر بها.
 
وقدم السيد مارتان لرئيس الجمهورية درع الصليب الأحمر الدولي، فيما قدم له الرئيس عون شعار رئاسة الجمهورية عربون تقدير وامتنان.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout