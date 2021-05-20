وفاة مُقترع سوري في البقاع!

A + A -

تشهد مناطق البقاع زحمة سير خانقة على الطرق الدولية والرئيسية، نتيجة تحرك الحافلات التي تنقل ناخبين سوريين من نقاط التجمع التي حددتها اللجنة الانتخابية في البقاع من مناطق البقاع الأوسط باتجاه شتورا ضهر البيدر، تزامنا مع الانتخابات السورية المحددة حصرا في مركز السفارة السورية.

ونفذ الجيش فجراً إنتشاراً أمنياً واسعاً على الطرق الدولية، وعند التقاطعات ومداخل القرى تلافيا لعدم حصول أي إحتكاك.

من جهة أخرى، قضى محسن صالح الاحمد من التابعية السورية، مواليد 1967 إثر إصابته بذبحة قلبية داخل فان كان ينقل نازحين سوريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، نقل إثرها الى مستشفى المياس في شتوره وبوشرت التحقيقات الأمنية والعسكرية في الحادث.