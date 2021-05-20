بالصور - بعد نهر الكلب .. إشكال كبير في ساحة ساسين!

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وقع إشكال في ساسين بين الباصات التي تقل الناخبين السوريين ومعترضين على مرورهم، حيث شهدت المنطقة انتشاراً كثيفاً للقوى الأمنيّة.

يُذكر ايضاً، انّه سجلت زحمة سير على أوتوستراد جونيه منذ الصباح الباكر بسبب توافد الباصات التي تقل الناخبين السوريين المتوجهين من الشمال وجبيل الى السفارة السورية للادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية السورية. وقد سجل منذ بعض الوقت اشكال بين معترضين على مرورهم في المكان ما استدعى تدخل الجيش والقوى الأمنية للحفاظ على الامن ومنع التعديات. وقد شهد المكان تحطيم لبعض السيارات وسقوط عدد من الجرحى.