وسط إجراءات أمنية مشدّدة.. أقلام الإقتراع فتحت أبوابها أمام السوريين

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فتحت أقلام الإقتراع في سفارة الجمهورية العربية السورية في اليرزة، أبوابها أمام المواطنين السوريين الراغبين في المشاركة في الإنتخابات الرئاسية، التي تتم اليوم خارج سوريا، حيث تعتمد السفارة المركز الإنتخابي الوحيد، ويضم 17 غرفة سرية للإقتراع و15 صندوقا انتخابيا، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

وكان بدأ توافد المواطنين السوريين الى أمام السفارة منذ الصباح الباكر، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي عند المداخل والطرق المؤدية الى السفارة، على أن تستمر حتى الساعة السابعة مساء.

وجال السفير السوري علي عبد الكريم علي مطلعا على سير العملية الانتخابية، وأدلى بصوته وكان في استقبال السوريين القادمين للانتخاب.

يذكر أنه يتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين هم: بشار الأسد ومحمود مرعي وعبد الله سلوم سلوم.