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أسرار الصحف ليوم الخميس 20 أيار 2021

20
MAY
2021
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البناء
كواليس
قالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن مساعي لوقف النار في فلسطين تجري على قاعدة إعلان وقف النار بصورة متزامنة من الطرفين من دون إعلان اتفاق فيتجنب الاحتلال التسليم بوضع حد للانتهاكات في القدس، وتعتبر فصائل المقاومة أن رسالتها وصلت ومعادلتها إن عدتم عدنا.


خفايا
قالت مصادر مالية إن مصرف لبنان تعمّد إطلاق منصته بصمت وتمويل العمليات المتأخرة من حاجات الاستيراد بسعر السوق السوداء بعدما امتنع عن تمويلها على السعر المدعوم وتوقعت أن يبدأ بالتدخل لخفض سعر صرف الدولار مطلع الأسبوع المقبل بعدما يكون قد سحب السيولة بالليرة اللبنانية على السعر المرتفع للدولار.

 

اللواء
لغز
بدأت بعض المصارف بإجراء التحويلات، وفقاً لسعر 3900 ليرة لكل دولار (سعر منصة الصرافين) قبل أن يبدأ العمل بفعالية بمنصة مصرف لبنان.
غمز
كلّف نائب محايد متابعة التصريحات في ما خصّ مسألة خلافية جديدة، لحين صدور القرار الخاص بها.
همس
لاحظت مصادر دبلوماسية غياب شبه كامل لدولة كبرى إزاء ما يجري من مواجهات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة والضفة.

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