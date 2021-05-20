عناوين الصحف ليوم الخميس 20 أيار 2021

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الأخبار

الكلمة الأخيرة... للمقاومة

شراكة سلامة - ماريان الحويّك تمتدّ إلى «منصة الدولار»: أموال المودعين لمشاريع... لم تُنفّذ

حكم مبرم بحقّ صاحب محطّة «إم تي في»: سارق للمال العام

انتخابات الخارج تنطلق اليوم: توقّعات بإقبال مضاعف عن 2014

نواب وسياسيون في خيمة البخاري: حملة تضامن مفتعلة بسبب كلمة!

دفعة صواريخ ثالثة من الجنوب... تلامس خليج حيفا

البناء

المقاومة تُسقط أكاذيب نتنياهو عن إنجازات بسلامة سلاحها الصاروخيّ بكثافة ومدى القصف

المفاوضات تفشل بصياغة اتفاق… واحتمال وقف نار أحاديّ متبادل… والكلمة الفصل للداخل

السوريّون ينتخبون وجعجع منزعج… وعكر بدل وهبي برضًى سعوديّ… ومسعى تسوية لجلسة الغد

اللواء

خيمة التضامن مع المملكة تثبت العلاقات المميزة ودور اللبنانيين

رؤساء الحكومات: رسالة عون تطيح بالنظام البرلماني.. وعكر للخارجية بعد إبعاد وهبة

الديار

نتنياهو يرفض طلب بايدن وقف التصعيد ويُصرّ على تدمير حماس في غزة

«اسرائيل» تصاب بخسائر كبيرة نتيجة صواريخ المقاومة وتعجز عن اغتيال اي قائد فلسطيني