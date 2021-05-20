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أشارت مصادر سياسيّة لـ"البناء" أنه «ورغم المواقف اللبنانيّة الرسمية التي استنكرت كلام وهبة واتخذت الخطوات لاحتواء الأزمة ورفض التعرض لدول الخليج، إلا أن أحداً لم يطلب من الصحافي السعودي الذي شارك في الحلقة نفسها الاعتذار عن الإساءة إلى رئيس الجمهورية ووصف مكوّن لبنانيّ أساسيّ أي حزب الله بالإرهابي! ما أثار حملة استياء واسعة لدى الأوساط الشعبية اللبنانية على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تدعو للتضامن مع رئيس الجمهورية وحزب الله، علماً أن لبنان لم يطلب اعتذاراً من المملكة ولم يهدد بقطع العلاقات معها عندما احتجزت رئيس حكومة لبنان آنذاك سعد الحريري كما لم يُعرَف مصير الملحّن اللبناني سمير صفير حتى الساعة رغم مضي أسابيع على احتجازه في السعودية من دون معرفة الأسباب!».