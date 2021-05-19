مصطفى حمدان: المدعو سمير جعجع قائد القوات الزحفطونية على أبواب السفارات

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غرد العميد المتقاعد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

المدعو سمير جعجع قائد القوات الزحفطونية على أبواب السفارات، انطلاقاً من فكره العقائدي السيادي المتخت ..

طالب اليوم بطرد مئات الآلاف من النازحين السوريين إلى خارج لبنان، لأنهم سيعبّرون عن رأيهم ديمقراطياً ..

هذه النفحات الفكرية النازية العميقة الموسولينية ليست غريبة عن حقيقة سمير جعجع ..

الأسخف والأتفه أن نرى سمير جعجع تنفيذاً لأوامر مديره من يدفع له، يركض في الأيام القادمة زاحفاً على رأس قواته إلى خيمة في باحة السفارة السورية للتهنئة بانتخاب الرئيس بشار الأسد، لكنه من المؤكد سيُطرد ..

وإن غداً لناظره قريب ..