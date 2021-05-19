العسكرية حكمت على المولوي بالمؤبد غيابيا

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أصدرت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن منير شحادة، حكما غيابيا في حق المتهم بالقيام بأعمال إرهابية والمتواري عن الأنظار شادي المولوي، قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، بجرم القيام مع مجموعة مسلحة بخطف العريف في الجيش طنوس نعمة في محلة باب التبانة - طرابلس بقوة السلاح وضربه وتحقيره في تشرين الأول من العام 2014.

كما وأدانت المحكمة المتهم الفار من وجه العدالة كمال البستاني بالعقوبة نفسها، وأعلنت براءة عبد الرحمن أحمد وجلال منصور وعثمان العبد الله.

يشار الى أن مخابرات الجيش نفذت حينها عملية عسكرية في المحلة المذكورة وحررت العسكري المخطوف.