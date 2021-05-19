السفير السعودي كشف عن تلقّيه اتصالاً من وهبة: لن يكون هناك ترحيل للبنانيين

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أعلن سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري في دردشة مع الاعلاميين في ختام اليوم التضامني، أن "المملكة لا تعمل وفق ردات الفعل، ولن يكون هناك ترحيل للبنانيين من المملكة ومن دول الخليج"، وقال: "إن أخلاقيات ومرتكزات المملكة لا تسمح بأن يتم التعرض لكل مقيم على الأراضي السعودية، ناهيكم عن اللبنانيين الموجودين في المملكة".

أضاف: "ما شاهدناه من شائعات لا يعكس موقف المملكة، فالقيادة الرشيدة في المملكة تركز على صون كرامة المواطن السعودي وأي مقيم على أرض المملكة".

وتابع: "إن العلاقات السعودية - اللبنانية هي علاقات بين شعبين وعلاقة وجدانية تربطها روابط العروبة والدم والأخوة والإسلام وعلاقات النسب، وما شهدناه اليوم من مواقف وتضامن يعكس حقيقة مواقف الشعب اللبناني بكل انتماءاته، ومفاخر المملكة وأصالتها أكثر من أن تعد وتحصى ولا ينكر ذلك إلا جاهل مضللَّ أو أفاق مضلَّل".

وأردف: "إن إجتماع لمجلس الأعمال السعودي - اللبناني غدا الخميس أجل موقتا لثلاثة أيام، وسنستأنف البحث في موضوع الحظر على تصدير المنتوجات والزراعات اللبنانية، ونفيدكم بأي جديد".

وقال: "تلقيت مكالمة هاتفية بالأمس من وزير الخارجية شربل وهبة أعرب فيها عن اعتذاره الشديد والصريح لما بدر منه في لقائه التلفزيوني، وأخبرني بأنه سيتنحى صباح اليوم".

وردا على سؤال عما إذا كان اعتذار وهبة كافيا، قال: "الأهم ليس أن نعتبره كافيا أم لا، بل مراجعة السياسات الخارجية بإرادة سياسية جامعة تجاه المملكة ودول مجلس التعاون. وعندما تكون هناك مراجعة حقيقية، فهذا يعني أن هناك مؤشرات إيجابية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي، وعلى رأسه المملكة".

أضاف: "شكر خاص لكل الكتل السياسية والنيابية والحزبية والدينية والاعلامية ولكل المتضامنين، على ما عبروا عنه من مواقف تضامنية تعكس جوهر الإنسان اللبناني وحقيقته".