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اليكم عدد الحالات الايجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت

19
MAY
2021
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 افادت وزارة الصحة العامة، انه "باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 16 و17 أيار، أظهرت النتائج وجود سبع وعشرين (27) حالة إيجابية. 

وجاء استكمال نتائج 16/5/2021 كالتالي:
حلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية(
رحلة جدة : شركة MEA رقم 2365 (جميعها سلبية(
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية(
رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية(
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية(
رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية(
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية(
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية(
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية(
رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية(
رحلة دبي : شركة MEA رقم 421 (جميعها سلبية(
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة أثينا : شركة MEA رقم 254 (جميعها سلبية(
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية(
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية(
رحلة باريس : شركة Air France رقم 564 (جميعها سلبية(
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية(
رحلة النجف : شركة MEA رقم 329 (أربع حالات إيجابية(
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية(
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية(
رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية(
رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية(
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1313 (جميعها سلبية(
رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية(

وجاءت نتائج 17/5/2021 كالتالي:
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)
رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)
رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 439 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة برلين : شركة SR رقم 110 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 236 (جميعها سلبية)
باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)
رحلة بوخارست : شركة RO رقم 165 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة باريس : شركة Air France رقم 564 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)
رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1313 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)".

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