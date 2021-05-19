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رحلات وهمية بين اوروبا ولبنان... وتحذير من الطيران المدني

19
MAY
2021
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ذكرت المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت بضرورة التنبه الى ما كانت أشارت اليه في بيانها السابق الذي كانت أصدرته في السابع من أيار الحالي، وحمل الرقم 1701/2 حول عمليات احتيال من قبل بعض الشركات الوهمية للمسافرين من وإلى اوروبا.

وجاء في البيان:

"توافرت معلومات لدى المديرية العامة للطيران المدني بأن جهة غير معروفة، عمدت منذ فترة الى الاعلان والترويج عن رحلات وهمية بين المانيا والسويد الى بيروت، وبيع تذاكر طيران تبدو حقيقية، بدون اخذ الموافقات الخطية اللازمة من المديرية العامة المذكورة.

لذلك، يهم المديرية تحذير الجالية اللبنانية في اوروبا، الى التنبه لعمليات الاحتيال هذه، والتأكد من حجز تذاكر السفر عن طريق المواقع الالكترونية لشركات الطيران.

ويلاحظ بشكل خاص الامران التاليان:

1- ان الاسم المستعمل في التذاكر هو Beirout Wings (وليس Beirut Wings)، وقد نفته جملة وتفصيلا الشركة اللبنانية Beirut Wings الحائزة من المديرية العامة للطيران المدني على ترخيص من نوع FTO يتعلق حصرا بتدريب طيارين.

2- رقم الرحلة (411/412HST) على احدى "التذاكر" كان يعود الى شركة يونانية Hellenic Star Airways متوقفة عن التشغيل منذ عدة سنوات".

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