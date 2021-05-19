الرئيس عون وقّع مرسوم تعيين الوزيرة عكر وزيرة للخارجية والمغتربين بالوكالة

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وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم المرسوم الرقم 7770 تاريخ 19 أيار 2021، المتعلق بتعديل في المرسوم الرقم 6172 تاريخ 5/3/2020 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصليين)، وقضى بتعيين نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني السيدة زينة عكر وزيرة للخارجية والمغتربين بالوكالة.

وهنا نص المرسوم:

" ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم 6172 تاريخ 5/3/2020 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصليين)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، يرسم ما يلي:

المادة الأولى: عدّل في المادة الأولى من المرسوم رقم 6172 تاريخ 5/3/2020 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصليين) ما يلي:

زينة عكر وزيراً للخارجية المغتربين بالوكالة بدلاً من وزيراً للداخلية والبلديات بالوكالة.

دميانوس قطار وزيراً للداخلية والبلديات بالوكالة بدلاً من وزيراً للخارجية والمغتربين بالوكالة.

والباقي دون تعديل.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: حسان دياب

بعبدا في 19 أيار 2021

الامضاء: ميشال عون"

من جهة اخرى، وبعد طلب وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه قبول اعفائه من مسؤولياته ومهامه كوزير للخارجية والمغتربين، وبعد التشاور بين الرئيس عون ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، طُلب الى الوزيرة عكر المباشرة بمهامها كوزيرة للخارجية بالوكالة إضافة الى مهامها الاصلية كنائبة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة للدفاع.