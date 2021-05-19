living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس الجمهورية عقد سلسلة لقاءات وبحث تذليل العقبات امام المصدّرين اللبنانيين للخارج

19
MAY
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 
رئيس الجمهورية التقى النائب خوري وسفير لبنان في اليابان وبحث مع نائب رئيس جمعية الصناعيين اتصالات تذليل العقبات امام المصدّرين اللبنانيين للخارج
 
النائب خوري: للتدقيق في ما اذا كان هناك من يحتكر الدواء تمهيدا لرفع سعره وملاحقته وللإسراع في ترشيد الانفاق في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية
 
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع النائب سليم خوري، الاوضاع العامة في البلاد والتطورات الحكومية الأخيرة والرسالة الرئاسية الى مجلس النواب. 
 
وأشار النائب خوري الى انه بحث مع الرئيس عون الوضع الصحي في البلاد في ضوء فقدان عدد من أنواع الأدوية واحتكار البعض الآخر، الأمر الذي يستوجب تحركا من الحكومة والإدارات المختصّة للتدقيق في ما اذا كان هناك من يحتكر الدواء تمهيدا لرفع سعره وملاحقته وفقا للأصول. 
 
ولفت الى أهمية الإسراع في ترشيد الانفاق، في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة. كما تم عرض حاجات منطقة جزين الإنمائية.
 
 نائب رئيس جمعية الصناعيين
 
واستقبل الرئيس عون نائب رئيس جمعية الصناعيين في لبنان السيد جورج نصراوي الذي اطلعه على الصعوبات التي تواجه دخول الإنتاج اللبناني الصناعي والزراعي الى عدد من دول الخليج، والاتصالات الجارية لتذليل هذه العقبات امام المصدّرين اللبنانيين، خصوصا مع بقاء شاحنات لبنانية محمّلة بالإنتاج اللبناني على الحدود. 
 
واكد السيد نصراوي على ان الرئيس عون يتابع الاتصالات اللازمة في هذا الصدد لإزالة العوائق امام تصدير الإنتاج اللبناني على انواعه.
 
 سفير لبنان في اليابان
وفي قصر بعبدا، سفير لبنان في اليابان السفير نضال يحي الذي اطلع الرئيس عون على تطور العلاقات اللبنانية-اليابانية في المجالات كافة. 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout