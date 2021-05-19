"تجمع الحفاظ على المهنة" يدعو الصيدليات للإضراب يوم الخميس 20 أيار

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لما كنّا قد وصلنا الى مرحلة دقيقة جداً بحيث أن صحة المريض أصبحت على المحك، ولأنّ الإستمرار في العمل في الصيدليات أضحى صعباً نظراً لشح الأدوية،



وفي ظل غياب سياسة دوائية تؤمّن الدواء للمواطن وتؤمّن إستمرارية عمل الصيدليات، لم يعد أمامنا سوى إطلاق صرخة مدوية علّها تلقى آذاناً صاغية لدى المعنيين.

لذلك يدعو"تجمع الحفاظ على المهنة" الصيدليات للإضراب يوم الخميس 20 أيار ليكون بمثابة جرس إنذار أخير لحث المسؤولين على إيجاد حلول لهذه الأزمة.



إن دعوتنا للإضراب تعبير عن معاناة كافة أركان قطاع الدواء وللمطالبة بالإسراع في إيجاد حلول فالأزمة باتت شاملة وتهدد الأمن الصحي للمواطن.