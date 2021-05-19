مفاجأة في طقس لبنان .. الأمطار ستعود!

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يبدأ طقس ربيعي دافئ بالتأثير على لبنان اليوم، ومن المتوقع ان ترتفع درجات الحرارة بين اليوم والجمعة لتنخفض مجددا السبت.



من جهة أخرى، جبهة رطبة قد تؤثر على تركيا ليل السبت الاحد مع احتمال خفيف لامطار محلية وانخفاض بالحرارة.



تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاربعاء :

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٧ درجة بقاعا بين ١٠ و ٢٨ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٤ و ٢٤درجة

٢- الجو : قليل السحب

٣- الرياح شمالية غربية ضعيفة

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٥٪

٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٤ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة

الخميس : طقس ربيعي دافئ مع ارتفاع بالحرارة التي تتراوح بين ٢١ و ٢٨ درجة فيما الاجواء قليلة السحب عموما والرياح شمالية غربية ضعيفة

الجمعة : طقس ربيعي دافئ مع ارتفاع بالحرارة التي تتراوح بين ٢٢ و ٢٩ درجة فيما الاجواء غائمة جزئياً مع احتمال تساقط امطار في المناطق الشرقية والرياح شمالية غربية ضعيفة