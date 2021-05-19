وهبة قدّم إلى الرئيس طلب إعفائه من مسؤولياته الوزارية

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قراري جاء حرصاً على عدم استغلال ما صدر مني للاساءة الى لبنان

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في التاسعة والنصف قبل ظهر اليوم، وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة الذي قدم إليه كتاباً طلب فيه اعفاءه من مهامه ومسؤولياته في وزارة الخارجية والمغتربين.

وبعد اللقاء أدلى الوزير وهبة بالتصريح التالي:

في ضوء التطورات الأخيرة والملابسات التي رافقت الحديث الذي أدليت به إلى إحدى المحطات التلفزيونية، وحرصاً مني على عدم استغلال ما صدر في هذه المقابلة للإساءة الى لبنان واللبنانيين، علماً أنني أصدرت بيانين توضيحيين في شأنه، تشرفت صباح اليوم بمقابلة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقدمت اليه طلب اعفائي من مهامي ومسؤولياتي كوزير للخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال.