ما الهدف من رسالة الرئيس عون الى المجلس النيابي؟

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عبّرت مصادر بعبدا لـ"الجمهورية" عن نيتها في ان تفتح الرسالة الرئاسية باباً يؤدي الى احياء الاتصالات في شأن تأليف الحكومة وأن على مجلس النواب التجاوب معها لفتح هذا الباب.

واشارت الى ان الرسالة لا تتناقض ومضمون الأجواء التي سادت قصر بعبدا في عطلة نهاية الاسبوع الماضي عندما تحدثت عن عدم سعي الرئيس ميشال عون الى ابعاد الرئيس المكلف سعد الحريري او دفعه الى الاعتذار عن تأليف الحكومة، وأنه وجه اليه اكثر من دعوة عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تارة ومن خلال وزير خارجيته جان ايف لودريان في زيارته الاخيرة الى بيروت طوراً، عدا عن الحركة التي قام بها أصدقاء مشتركون.