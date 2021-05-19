عناوين الصحف ليوم الأربعاء 19 أيار 2021

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الأخبار : إضراب غير مسبوق منذ الثورة الكبرى: الفلسطينيون يشلّون دولة الاحتلال

لبنان يركع لآل سعود

الديار : صواريخ المقاومة الفلسطينية تدك المدن «الاسرائيلية» والاحتلال عاجز عن الردع

الاحتلال مستمر ب»جرائمه» ضد المدنيين ويهدد بقطع الكهرباء عن غزة



نداء الوطن : رسالته "سياسية بلا مفاعيل دستورية"... والحريري يتوعّده "في البرلمان"

عون يُشعل "فتيل النظام"!

البناء : تظاهرات بالملايين في استفتاء عربيّ وعالميّ لفلسطين… أهمها عمّان ونيويورك / يوم الهاون والانتفاضة الشامل… ووقف النار بين الموقف الأميركيّ وموقع القدس / «زلة وهبة» تطرح التكليف بالوكالة… ورسالة عون تنقل الحلبة الحكوميّة إلى المجلس /



اللواء : مجلس التعاون يطالب لبنان باعتذار رسمي لمعالجة «الأزمة الدبلوماسية»

عون يفتح النار على الطائف.. وبري متوجس من آثار الرسالة على المجلس!

النهار : عاصفة لبنانية خليجية... وهبه ينكفىء اليوم؟ العهد يهرب إلى التحريض على الحريري



الجمهورية : عون يرمي كرة التكليف في المجلس



the daily star : Affaire Charbel Wehbé : Suicide & Co



the daily star : Lebanon faces new crisis with Gulf states