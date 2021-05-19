أسرار الصحف ليوم الأربعاء 19 أيار 2021

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البناء : خفايا وكواليس

كواليس

تتابع السفارات الغربية في بيروت ساعة بساعة مواقف مقرّبين من حزب الله وتحليلاتهم لاستقراء ما إذا كان لديه النية للدخول على خط الحرب الدائرة في فلسطين وفي أي حالات وضمن أي شروط وأي توقيت وتحت أي سقف استراتيجي وسياسي.

خفايا

توقّعت مصادر نيابية أن تعيد المناقشات النيابية الملف الحكومي وتعثره الى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة بالتكافل والتضامن من خلال اعتبار شراكتهما بالصلاحيّات تنتج شراكة في المسؤوليّات واعتبار الشراكة بينهما مسؤوليّة دستوريّة لا أمراً شخصياً أو سياسياً.

نداء الوطن : خفايا

تبين ان الأشهر السابقة لتوقيع عقد استقدام البواخر في العام 2012 قد شهدت زيارات متتالية لوزراء ومستشارين سابقين الى تركيا، لمناقشة مضمون دفاتر الشروط.

تخشى جهات رقابية من وجود دوافع مقصودة لتخريب المكننة وبرنامج المعلوماتية في وزارة المالية لإخفاء بيانات ومعلومات وإيصالات وتصاريح تتعلق ببعض كبار المكلفين.

تتداول جهات قضائية معلومات عن تورط جهات إدارية وأمنية في معظم عمليات التهريب المنظمة للمحروقات والمواد المدعومة.



اللواء : أسرار

لغز

يجري التدقيق في بيانات الإصابات بالكورونا، إذ تبيّن وفقاً لمعلومات طبية أن الأمر يتعلق بحجم الفحوصات، ولغاية في «نفس يعقوب» اقتصادياً..



غمز

ما تزال المؤسسات الإقتصادية والتجارية تعتمد على صرافين من الفئة الأولى للحصول على الدولارات المطلوبة لتبادل العمليات التجارية.



همس

أثارت مسؤولة أوروبية مع مرجع مسؤول إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وسمعت جواباً، بقي في الإطار العام!