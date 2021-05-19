living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأربعاء 19 أيار 2021

19
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 البناء : خفايا وكواليس

كواليس

تتابع السفارات الغربية في بيروت ساعة بساعة مواقف مقرّبين من حزب الله وتحليلاتهم لاستقراء ما إذا كان لديه النية للدخول على خط الحرب الدائرة في فلسطين وفي أي حالات وضمن أي شروط وأي توقيت وتحت أي سقف استراتيجي وسياسي.

 

خفايا

توقّعت مصادر نيابية أن تعيد المناقشات النيابية الملف الحكومي وتعثره الى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة بالتكافل والتضامن من خلال اعتبار شراكتهما بالصلاحيّات تنتج شراكة في المسؤوليّات واعتبار الشراكة بينهما مسؤوليّة دستوريّة لا أمراً شخصياً أو سياسياً.

 

 

 

نداء الوطن : خفايا

تبين ان الأشهر السابقة لتوقيع عقد استقدام البواخر في العام 2012 قد شهدت زيارات متتالية لوزراء ومستشارين سابقين الى تركيا، لمناقشة مضمون دفاتر الشروط.

 

تخشى جهات رقابية من وجود دوافع مقصودة لتخريب المكننة وبرنامج المعلوماتية في وزارة المالية لإخفاء بيانات ومعلومات وإيصالات وتصاريح تتعلق ببعض كبار المكلفين.

 

تتداول جهات قضائية معلومات عن تورط جهات إدارية وأمنية في معظم عمليات التهريب المنظمة للمحروقات والمواد المدعومة.

 

 


اللواء : أسرار

لغز
يجري التدقيق في بيانات الإصابات بالكورونا، إذ تبيّن وفقاً لمعلومات طبية أن الأمر يتعلق بحجم الفحوصات، ولغاية في «نفس يعقوب» اقتصادياً..


غمز
ما تزال المؤسسات الإقتصادية والتجارية تعتمد على صرافين من الفئة الأولى للحصول على الدولارات المطلوبة لتبادل العمليات التجارية.


همس
أثارت مسؤولة أوروبية مع مرجع مسؤول إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وسمعت جواباً، بقي في الإطار العام!

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout