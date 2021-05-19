اللواء : لدى انسداد الافق الحكومي قام الرئيس بالاجراء الدستوري المتاح له

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اللواء : بعد توجيه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالة عبر الرئيس نبيه برّي إلى مجلس النواب «لاتخاذ الموقف أو الاجراء أو القرار المناسب بشأنها». ليلاً، علقت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية، لـ«اللواء» تعليقا على الإجراء المتوقع بعد الرسالة «أنه متروك لتقدير المجلس النيابي».

لكن أوساط مراقبة لاحظت أن رسالة رئيس الجمهورية كانت فكرة تدرس ولدى انسداد الافق الحكومي قام بالاجراء الدستوري المتاح له تاركا الكرة في ملعب المجلس.



وأوضحت أن مصيرها يقرره المجلس. ورأت أنه يفترض ان تشكل الرسالة محور أخذ ورد في الأيام المقبلة.