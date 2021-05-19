الديار : الصواريخ الفلسطينية تدك المدن «الاسرائيلية» والاحتلال عاجز عن الردع

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الديار : للأسبوع الثاني على التوالي تستمر ال-مقاو-م-ة الفلسطينية بدك المدن الاسرائيلية بالصواريخ رداً على جرائم الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة وباقي المدن الفلسطينية. هذا ويقف الاحتلال الاسرائيلي عاجزاً عن وقف وردع صواريخ الفصائل الفلسطينية في غزة، ويقترب يوما بعد يوم موعد اعلان هزيمة اسرائيل أمام ضربات ال-مقاوم-ة الفلسطينية وذلك بعد فشل عدوانها الجوي على قطاع غزة وعدم قدرتها على القيام باجتياح بري للقطاع خوفاً من تكبد خسائر كبيرة في صفوف جيشها.

ويحاول الاحتلال الاسرائيلي تمديد عدوانه على قطاع غزة في محاولة منه لتسجيل انتصار ما، غير أنه فشل حتى الساعة في توجيه ضربات قاصمة للمقاومة الفلسطينية ومنعها من اطلاق الصواريخ على المدن الاسرائيلية.

وكانت أعلنت «إسرائيل» أمس الثلاثاء أن «العملية العسكرية» في قطاع غزة ستتواصل لأيام قادمة، مهددة بأن الخطوة التالية هي قطع الكهرباء عن غزة، في حين واصلت قوات الاحتلال قصف مناطق متفرقة من القطاع جوا وبرا وبحرا منذ فجر يوم أمس. في المقابل، ردت الم-قاوم-ة الفلسطينية برشقات صاروخية استهدفت عددا من المدن والبلدات والمستوطنات الإسرائيلية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في بيان إن «القتال لن يتوقف حتى نصل إلى تهدئة شاملة وطويلة الأمد».

وأقر المتحدث بسقوط 11 قتيلا من الإسرائيليين على إثر الهجمات الصاروخية من غزة منذ بداية التصعيد، وأن 3300 صاروخ انطلقت من غزة، أغلبها من شمال القطاع، اعترضت القبة الحديدية 90% منها، مؤكدا «هدفنا هو إضعاف قدرات حماس العسكرية».

وقال إنه «طالما تواصلت هجمات ح-ماس والج-هاد الإسلامي فلن نبحث خفض التصعيد»، مشيرا إلى أنهما تمتلكان نحو 12 ألف صاروخ من الصعب تدميرها بالكامل». وتابع «استهدفنا 3 شقق سكنية لقياديين في حركة حماس في غزة ومستودعا لتطوير وإنتاج الصواريخ التابع للحركة».

ومقابل التلويح الإسرائيلي المباشر باستمرار العدوان قالت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحم-اس- إنها قصفت حشدا عسكريا قرب مستوطنة «نير عام» المحاذية لقطاع غزة بقذائف الهاون.

وبُثت مقاطع مصورة تظهر آثار قصف صاروخي من غزة استهدف بئر السبع، ومقاطع أخرى لنقل جرحى في قصف على أشكول إلى مستشفى «سوروكا» الإسرائيلي.

وقالت كتائب القس-ام إن «الضربة الصاروخية التي وجهناها ضد أشكول وأدت لمقتل اثنين كانت بصواريخ من طراز «كيو20″ (Q20)».

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش طلب من سكان مجلس أشكول الإقليمي الدخول إلى الملاجئ والمناطق المحصنة، ووقف حركة القطارات بين تل أبيب وبئر السبع بداية من الساعة السابعة مساء بسبب الأوضاع الأمنية.