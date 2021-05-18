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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



غالبية الأخبار تتعلق بالقضية العربية المركزية والتصدي للعدوان الإسرائيلي على غزة والقدس واستطرادا" على القضية برمتها وامتدادا" الى الحدود اللبنانية وإطلاق الرصاص الاسرائيلي في اتجاه دورية للجيش اللبناني عصر اليوم.



وفيما غابت الأضواء عن الأوضاع الحياتية - المعيشية والإقتصادية والاستهتار بعيشة الناس ونار الاسعار وجشع عدد من التجار، برزت المذكرة التي سلمتها وزارة الخارجية السعودية الى السفير اللبناني في الرياض فوزي كبارة احتجاجا" على تصريحات وزير الخارجية شربل وهبي، على رغم اعتذاره، واصفة إياها بالمسيئة للمملكة وشعبها ولمجلس التعاون الخليجي الذي طالب وهبي باعتذار رسمي.



في اي حال في المشهدية القائمة في المنطقة وبغض النظر عن مسار الملف النووي الايراني يصح القول: إن الفلسطيني في الأراضي المحتلة يتعرض لحرب عسكرية فيما اللبناني على أرضه يتعرض لحرب معيشية تؤججها نزعات النكايات والاحقاد والكيديات...



وعلى رغم صعوبة الأوضاع على المواطن اللبناني لا بارقة أمل حتى الآن في تأليف حكومة لا على السخن ولا على البارد... رئيس الجمهورية العماد عون من جهته وجه رسالة الى مجلس النواب حيال التأخير في تأليف الحكومة من أجل أن تناقشها الهيئة البرلمانية العامة.



كورونيا تم في لبنان في الساعات ال 24 الماضية تسجيل 10 وفيات وستمئة إصابة.



إذن العدوان مستمر على غزة واستطرادا على فلسطين وسائر مفاصل القضية والجنوب اللبناني يترقب.

الناطق الرسمي بإسم قوات اليونيفيل حض عبر تلفزيون لبنان ظهر اليوم على ضبط النفس عند الحدود اللبنانية الجنوبية.



تفاصيل الوضع الحدودي الجنوبي نبدأها بالتقرير الآتي.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"



هي رسائل في كل الإتجاهات...رئيس الجمهورية ميشال عون وجه رسالة الى مجلس النواب عبر الرئيس نبيه بري حول التأخير في تشكيل الحكومة وطلب مناقشتها في الهيئة العامة للمجلس وفق الاصول. رسالة هناك من قرأ في متنها عملية ضرب لإتفاق الطائف ستعيد لبنان الى الوراء ولن تؤدي إلى نتيجة لا سيما أن الحل ليس بمثل هكذا رسائل بل بالمسارعة إلى تشكيل حكومة لإنقاذ البلد من الغرق بموازاة رسالة الداخل - داخلتم توجيه رسالة خارج - داخل من عيار إحتجاج ثقيل وجهتها الخارجية السعودية إلى السلطات اللبنانية بعد إستدعاء السفير فوزي كبارة على خلفية تصريحات وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبي بشأن دول الخليج.



الموقف السعودي تلقى إسنادا وتأييدا خليجيا حيث طالب مجلس التعاون الوزير وهبي بتقديم اعتذار رسمي لدول الخليج وإلى الرسائل الصاروخية بدأ العدو الإسرائيلي يدور في حلقة مفرغة بعدما استنفد بنك أهدافه في قطاع غزة من دون أن يكسب أي حصاد.هو يحاول أن يعوض عن إخفاقاته بالبحث عن إنجاز ولو إعلامي بين أشلاء الأطفال والنساء ولهيب النيران وركام الدمار. ولهذه الغاية يحصل العدو الإسرائيلي على الغطاء اللازم من الأميركي الذي رفض تكرارا مسودة بيان لوقف إطلاق النار طرحت في مجلس الأمن الدولي الذي ستكون له اليوم جلسة مغلقة.



في موازاة مأزق الردع الإسرائيلي تمسك المقاومة الفلسطينية بزمام الأمور رغم استمرار العدوان الشرس لليوم التاسع بنهاراته ولياليه. وخير دليل على ذلك إمتلاكها قدرة كبيرة على إطلاق الصواريخ بكثافة باتجاه الأهداف المختارة. وبحرفية كبيرة واقتدار مشهود وإبداعات مذهلة تدير الميدان فيتحكم به مقاومون أشداء بيدهم مفاتيح ملاجئ المستوطنين. وليس أدل على نجاعة تلك الصواريخ أكثر مما ذكره الإعلام العبري عن اضطرار جيش الإحتلال للتراجع عن قصف أبراج سكنية في غزة خشية رد المقاومة بإطلاق صواريخ على تل أبيب.



على أي حال غزة ليست متروكة لوحدها وهي تلقت جرعة تضامن إضافية من الضفة الغربية والقدس وأراضي ال48 التي نفذت اليوم إضرابا عاما وشاملا.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"



انها افشل الحروب..

هذا ما يقرأه الصهاينة في ايام حربهم المسعورة التي لم تحقق اي انجاز عسكري ولم تفلح الا بقتل المدنيين الفلسطينيين، واستجرار آلاف الصواريخ الفلسطينية الى عمق الكيان، فاصابت عسكره وسياسييه وامان مستوطنيه..



وعن الفشل العسكري والسياسي الخطير كتب رئيس تحرير صحيفة هآرتس العبرية “ألوف بن” الذي بنى قراءته على الارتباك والعجز الحكوميين، والاخفاقات المخزية للتقديرات الامنية والاستعدادات العسكرية، وبناء على هذا الفشل الذريع، فحسنا يفعل نتنياهو اذا توقف الآن بحسب “الوف بن”..



وبحسب ابناء فلسطين فان الوقوف عند المطالب وعلى الزناد مستمر حتى تحقيق المعادلات، وان اراد نتنياهو وجيشه الاستمرار فما عليه سوى تعداد قتلى جنوده وجرحاهم، فضلا عن الاضرار الفادحة التي تصيب القيادة السياسية والبنية المجتمعية الصهيونية، وما قتلى اشكول اليوم بصواريخ المقاومة وقذائفها، واصابات الجنود الصهاينة في البيرة برصاص الفلسطينيين المنتفضين، سوى نموذج واضح عما ينتظر هذا الكيان ان قرر المكابرة والهروب الى الامام ..

والى الامام يواصل اهل فلسطين التاريخية والضفة وغزة الابية المضي في معركة الصمود والتحدي للعدوان الصهيوني، مقدمين اروع نماذج الصمود واسمى التضحيات، ومحققين المزيد من القوة، وجاعلين يد مقاومتهم هي العليا بحسب رئيس الموساد السابق داني ياتوم..



وبحسب رسائل حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية للامام السيد علي الخامنئي فان الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته لن تمر دون رد، وان الشكر للجمهورية الاسلامية الايرانية على وقوفها الى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته يقابله دعوة للدول العربية والاسلامية للتحرك العاجل وتعبئة المواقف لاجبار العدو الصهيوني على وقف جرائمه..





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"



فيما لبنان لا يزال يتخبط بقضية "الرمان الملغوم"، حتى جاءته قضية "الديبلوماسية الملغومة"... وفيما بطل الرمان الملغوم مازال مجهولا، أو مجهلا، فإن بطل الديبلوماسية الملغومة معروف، وكاد ان يتسبب بأزمة ديبلوماسية بين لبنان والسعودية...



وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة إنفعل، وهو أقر بذلك في بيانه، فكال اتهامات للمملكة لم تصل واشنطن إلى اتهامها بها، وأعطى توصيفات للشعب السعودي تنم عن ازدراء، لكن كلامه لم يمر لا في المملكة ولا في لبنان.



المملكة، عبر وزارة الخارجية، استدعت السفير اللبناني وسلمته مذكرة احتجاج رسمية.



في لبنان، رئيس الجمهورية اعتبر ان ما صدر عن الوزير وهبة يعبر عن رأيه الشخصي.

الوزير المعني أقر بخطئه وببعض العبارات غير المناسبة، التي صدرت عنه في معرض الإنفعال، لكنه اصر على ان موقفه جاء رفضا للاساءات الموجهة إلى رئيس الجمهورية.



الرسالة غير الديبلوماسية لرئيس الديبلوماسية اللبنانية، لم تحجب الضوء عن الرسالة الشديدة اللهجة التي وجهها رئيس الجمهورية الى مجلس النواب والتي وجه فيها اتهامات مباشرة إلى رئيس الحكومة المكلف، ويرجح ان تتسبب هذه الرسالة في تعميق الهوة بين بعبدا وبيت الوسط، خصوصا ان الاتهامات فيها لا تترك للصلح مكانا، ومن الإتهامات:

"الرئيس المكلف عاجز عن تأليف حكومة قادرة... ولا يزال يأسر التأليف بعد التكليف ويؤبده كما يأسر الشعب والحكم ويأخذهما معا رهينة مساقة إلى الهاوية ويصر حتى تاريخه على عدم التقدم بتشكيلة حكومية تحظى باتفاقنا".

وواضح من لهجة الرسالة أنها الترجمة للرسالة التي وجهها الرئيس عون إلى الرئيس ماكرون...



قبل تفاصيل هذه الرسائل، نتابع اليوم تقارير الفساد والإثراء غير المشروع لأحد ضباط الجمارك العقيد فادي ابي سمعان وكيف أصبح مالكا لشاليهات بملايين الدولارات عدا عن عقارات أخرى.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"



بين محورين سياسيين ومحور صحي، انصب الاهتمام اللبناني اليوم على المحور السياسي الأول خارجي، انطلاقا من كلام الوزير شربل وهبة في مقابلة تلفزيونية أمس، وما أثارته من ردود فعل وبيانات توضيحية، أبرزها من المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية، الذي اعتبر ان ما صدر عن وزير الخارجية يعبر عن رأيه الشخصي، ولا يعكس في أي حال من الأحوال موقف الدولة اللبنانية ورئيسها العماد ميشال عون الحريص على رفض ما يسيء الى الدول الشقيقة والصديقة عموما، والمملكة العربية السعودية ودول الخليج خصوصا.



وبدوره، اعلن تكتل لبنان القوي تمسكه بعلاقات الأخوة والصداقة والاحترام بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي شعوبا وقيادات، رافضا أي كلام مسيء تحاول بعض الأحزاب اللبنانية استغلاله لتحقيق مكاسب سياسية بغية افتعال أزمة بين لبنان ودول الخليج.اما المحور السياسي الثاني، فداخلي، حيث كسر رئيس الجمهورية الجمود على مسار تأليف الحكومة، من خلال رسالة وجهها الى مجلس النواب بموجب صلاحياته الدستورية، مشددا من خلالها على ان مفاعيل التأخير السلبية انسحبت على الاستقرار السياسي والأمان الصحي والاجتماعي والاقتصادي والمالي والخدماتي العام وحالت دون معالجة ملفات حساسة.



وشدد الرئيس عون في الرسالة على عدم جواز بقاء أسباب التأخير موضع تكهن او اجتهاد، مؤكدة أن على رئيس البلاد السهر على عدم نشوء اعراف دستورية خاطئة عند التأليف. واكد الرئيس عون أنه أصبح من الثابت ان رئيس الحكومة المكلف لا يزال يأسر التأليف متجاهلا كل مهلة معقولة، لافتة الى التقيد بالنهج الواجب والمعهود في تأليف الحكومات والذي يرتكز على عدالة توزيع الحقائب بين الكتل البرلمانية المشاركة بما يحاكي التمثيل الشعبي . واذ شدد الرئيس عون على أنه مؤتمن على احترام مبادئ تأليف الحكومات وتأمين الثقة النيابية لها لعدم الانتقال من حكومة تصريف اعمال الى أخرى، لفت في الرسالة الى ان رئيس الحكومة المكلف يصر على عدم التقدم بتشكيلة تحظى بالاتفاق وتتوافر معها ثقة المجلس، وهو منقطع عن إجراء الاستشارات النيابية وعن التشاور المستمر والواجب مع رئيس الجمهورية.



ورأى الرئيس عون أن تشكيل الحكومة ممكن اذا تخلى رئيس الحكومة المكلف عن مقولة انه هو من يشكل وان رئيس الجمهورية يصدر، المرسوم والا انتفت المشاركة واندثر الاتفاق وغابت ميثاقية التشكيل ودستوريته.يبقى اخيرا المحور الصحي، وعنوانه الابرز اليوم بشرى سارة الى اللبنانيين حول لقاح استرازينيكا، فماذا كشف وزير الصحة للأوتيفي في هذا المجال؟ الجواب في سياق النشرة، لكن البداية مع رسالة رئيس الجمهورية ومسار تأليف الحكومة.