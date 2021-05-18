السعودية تسحب سفيرها من لبنان؟!

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صدر عن وزارة الخارجية السعودية بيان يتعلق بالتصريحات الصادرة عن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شريل وهبه، أعربت فيه عن “تنديدها واستنكارها الشديدين لما تضمنته تلك التصريحات من اساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون الخليجية الشقيقة، لتؤكد مجددا على أن تلك التصريحات تتنافى مع ابسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين”.

وأعلنت في بيانها أنه “نظرا لما قد يترتب على تلك التصريحات المشينة من تبعات على العلاقات بين البلدين الشقيقين فقد استدعت الوزارة سعادة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص”.



