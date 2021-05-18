living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سرقة 600 بطارية تقدر بـ 150 ألف دولار!

18
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة

البـــــلاغ التــــالـي:


بتاريخ 3-5-2021 أقدم مسلّحون ملثّمون على الدخول الى شركة معدّة لبيع أدوات صناعية وكهربائية في محّلة فرن الشّبّاك، وشهروا أسلحة حربية في وجه موظفَي الحراسة، وعملوا على تكبيلهما بأصفادٍ حديدية بعد ضربهما، وسرقوا حوالى /600/ بطارية، قُدّرت قيمتها بـ/150/ ألف دولار أميركي، كما سرقوا هاتفّي الحارسَين، ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.

هذا وكانت قدّ تعرضت الشركة المذكورة -بتواريخ سابقة- لعمليتي سلب بقوّة السلاح بالطريقة ذاتها.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفّة، توصّلت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إلى تحديد هوية أفراد عصابة السّطو المسلّح، ومن بينهم:


م. ج. (مواليد عام 1997، لبناني)
ا. خ. (مواليد عام 1993، سوري)
م. ب. (مواليد عام 1973، فلسطيني)
بتاريخ 6-5-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت قوّة خاصّة في الشّعبة من رصد الأول والثاني على طريق المطار -على متن آلية "بيك أب" مستخدمة في عمليات السلب- فعملت على توقيفهما وضبط المركبة الآلية.

ضُبط في منزل الأول في محلّة وادي الزينة مستودع بداخله كمية من البطاريات المسروقة ومبلغ /25,800/ دولار أميركي و/28,200,000/ ل. ل.

بتاريخ 11-5-2021، نفّذت قوّة من الشعبة كميناً محكماً في محلّة صبرا، أسفر عن توقيف الثالث.

بالتحقيق معهم، اعترف الأوّل بتأليف عصابة سطو مسلّح، بالاشتراك مع /8/ أشخاص آخرين، وبتنفيذهم -في تواريخٍ مختلفة- /3/ عمليات سلب بقوّة السلاح، طالت الشّركة في فرن الشّبّاك. وأنهم كانوا يقومون بنقل المسروقات على متن الـ"بيك أب" إلى بؤرة خردة حيث يتم بيعها.

جرى ضبط كمية كبيرة من البطاريات المسروقة، وأعيدت إلى مالكيها.

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout