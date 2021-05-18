سرقة 600 بطارية تقدر بـ 150 ألف دولار!

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صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة

البـــــلاغ التــــالـي:



بتاريخ 3-5-2021 أقدم مسلّحون ملثّمون على الدخول الى شركة معدّة لبيع أدوات صناعية وكهربائية في محّلة فرن الشّبّاك، وشهروا أسلحة حربية في وجه موظفَي الحراسة، وعملوا على تكبيلهما بأصفادٍ حديدية بعد ضربهما، وسرقوا حوالى /600/ بطارية، قُدّرت قيمتها بـ/150/ ألف دولار أميركي، كما سرقوا هاتفّي الحارسَين، ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.

هذا وكانت قدّ تعرضت الشركة المذكورة -بتواريخ سابقة- لعمليتي سلب بقوّة السلاح بالطريقة ذاتها.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفّة، توصّلت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إلى تحديد هوية أفراد عصابة السّطو المسلّح، ومن بينهم:



م. ج. (مواليد عام 1997، لبناني)

ا. خ. (مواليد عام 1993، سوري)

م. ب. (مواليد عام 1973، فلسطيني)

بتاريخ 6-5-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت قوّة خاصّة في الشّعبة من رصد الأول والثاني على طريق المطار -على متن آلية "بيك أب" مستخدمة في عمليات السلب- فعملت على توقيفهما وضبط المركبة الآلية.

ضُبط في منزل الأول في محلّة وادي الزينة مستودع بداخله كمية من البطاريات المسروقة ومبلغ /25,800/ دولار أميركي و/28,200,000/ ل. ل.

بتاريخ 11-5-2021، نفّذت قوّة من الشعبة كميناً محكماً في محلّة صبرا، أسفر عن توقيف الثالث.

بالتحقيق معهم، اعترف الأوّل بتأليف عصابة سطو مسلّح، بالاشتراك مع /8/ أشخاص آخرين، وبتنفيذهم -في تواريخٍ مختلفة- /3/ عمليات سلب بقوّة السلاح، طالت الشّركة في فرن الشّبّاك. وأنهم كانوا يقومون بنقل المسروقات على متن الـ"بيك أب" إلى بؤرة خردة حيث يتم بيعها.

جرى ضبط كمية كبيرة من البطاريات المسروقة، وأعيدت إلى مالكيها.

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.