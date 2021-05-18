بوتين يعلن عن لقاح روسي رابع.. قريباً

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن لقاحاً رابعاً ضد فيروس كورونا المستجد سيتم طرحه قريباً.

وفي تصريح نقلته "روسيا اليوم" خلال مراسم تسلمه أوراق الاعتماد لسفراء أجانب وكذلك دعا بوتين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، والدول الأخرى، إلى العمل بشكل جيد في مكافحة جائحة كورونا.

وأكد الرئيس الروسي أن روسيا منفتحة على الشراكة متبادلة المنفعة، كما أنها مستعدة للتعاون مع جميع البلدان على مبادئ المساواة وعدم التدخل.

وفي وقت سابق كشفت وزارة التجارة والصناعة الروسية عن أسعار اللقاحات الثلاثة ضد فيروس كورونا، حيث أشارت إلى أن أسعارها في روسيا متقاربة. ويبلغ سعر الجرعة الواحدة من "أبيفاك كورونا" 842 روبلا (نحو 11.5 دولار) فيما يبلغ سعر اللقاح "كوفيفاك" 866 روبلا، وسعر لقاح "سبوتنيك V " 866,81 روبل.

ولقاح "سبوتنيك V" الروسي هو أول لقاح تم تطويره على مستوى العالم ضد فيروس كورونا، وفي وقت سابق ذكرت مجلة "لانسينت" الطبية الشهيرة أن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي أظهرت أن فعاليته تزيد على 90%.

وحتى الآن تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" في أكثر من 50 دولة في العالم، فيما تلقى الجرعتين الأولى والثانية منه حتى الآن في روسيا ملايين المواطنين، في إطار حملة تطعيم مجانية.